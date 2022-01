Annoncé sur le départ du Barça six mois à peine après son arrivée, Memphis Depay a lâché un étrange indice sur les réseaux sociaux.

Victime d’une blessure musculaire depuis début décembre, Memphis Depay n’est plus très loin de faire son retour avec le FC Barcelone. Mais avec l’arrivée de Ferran Torres et la piste Alvaro Morata qui semble se concrétiser, il n’y aura bientôt plus de place pour le Néerlandais dans l’attaque des Blaugrana. Ces derniers jours, la presse catalane annonce même un départ anticipé de l’ancien Lyonnais, qui aurait du mal à trouver ses marques en Espagne. Arrivé libre au Barça, il est toujours estimé à 45 millions d’euros.

Au lendemain de la victoire de ses coéquipiers face à Majorque (1-0), Memphis Depay a encore alimenté les rumeurs via les réseaux sociaux. Ce lundi, l’attaquant de 27 ans a retiré sa photo de profil Instagram avec le maillot du FC Barcelone et a également supprimé la description dans laquelle il disait être un actuel joueur blaugrana. De quoi semer un peu plus la confusion…