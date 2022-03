Barré par la concurrence au Barça, Memphis Depay pourrait bien rejoindre Tottenham cet été dans le cadre d’un échange XXL.

De retour de blessure depuis quelques semaines, Memphis Depay peine à retrouver une place dans le onze du FC Barcelone. Xavi semble avoir trouvé sa formule avec les recrues Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré titularisés hier soir en Ligue Europa face à Galatasaray (victoire 2-1). Ousmane Dembélé occupe lui aussi régulièrement le côté droit de l’attaque, et à son retour de blessure, Ansu Fati sera un sérieux concurrent sur l’aile gauche. Bref, l’ancien Lyonnais a perdu beaucoup de rangs dans la hiérarchie et d’après les informations du média catalan Sport, il pourrait faire ses valises dès cet hiver.

Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2023, Memphis Depay pourrait être inclus dans la balance pour boucler l’arrivée cet été de Sergio Reguilon. À la recherche d’une doublure pour Jordi Alba, le club catalan aurait en effet jeté son dévolu sur l’ancien latéral du Real Madrid. Mais pour faire baisser le prix d’un transfert, le Barça envisagerait – toujours selon Sport – un échange avec Memphis Depay et/ou de Clément Lenglet. Reste à savoir quelle sera la réponse de Tottenham, qui pourrait bien avoir besoin d’un attaquant en cas de départ de Harry Kane.