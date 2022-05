Vainqueur du Real Majorque ce dimanche soir en Liga sur le score de 2 buts à 1, le FC Barcelone peut encore croire à la place de dauphin du Real Madrid. Buteur pour le Barça, Memphis Depay semble aller de mieux en mieux et le Néerlandais ne compte pas s’arrêter en ci-bon chemin.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines et même au cours du dernier mercato hivernal, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais ne compte pas faire ses valises dans l’immédiat. Ancien de l’OL mais aussi de Manchester United, il a évoqué son avenir et aujourd’hui la possibilité d’un départ n’est pas envisagée. « Je suis venu ici avec l’envie de jouer. Je veux être important pour l’équipe l’année prochaine et pour plusieurs années encore », a assuré l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais en zone mixte.

Un discours que prouve et montre bien que le Hollandais est décidé à poursuivre sa carrière en Catalogne et ainsi aider le Barça à relever la tête. Sous contrat avec le club de Liga jusqu’en juin 2023, il a disputé 24 matchs de championnat pour 11 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison. Voir maintenant si le Barça et surtout son entraîneur Xavi compte sur Depay pour la saison prochaine…