Le futur buteur du FC Barcelone ne sera visiblement pas Arthur Cabral à en croire la presse catalane.

En quête d’un attaquant cet hiver pour pallier les problèmes de santé de Sergio Agüero, le FC Barcelone a déjà établi une longue liste de candidats. L’attaquant brésilien du FC Bâle, Arthur Cabral, en faisait notamment partie… jusqu’à aujourd’hui. D’après les informations de Sport.es, le buteur de 23 ans ne remplit pas tous les critères exigés par le board catalan. « Deco, aujourd’hui recruteur du Barça au Brésil, a proposé la signature d’Arthur Cabral et son nom a circulé dans les couloirs du secrétariat technique. Mais le joueur n’a pas passé tous les filtres et son transfert ne semble plus vraiment être une option », détaille le journal catalan.

Le Brésilien, dont la valeur marchande avoisine les 15 millions d’euros, voit ainsi une immense porte se fermer. D’après la presse espagnole, il pourrait tout de même quitter Bâle, direction Newcastle cet hiver. De son côté, le Barça continue de négocier avec Ferran Torres et Edinson Cavani. Le deuxième Mancunien serait également sur les radars de la Juventus Turin. Affaire à suivre…