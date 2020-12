Blaise Matuidi a évoqué la situation difficile d’Antoine Griezmann au FC Barcelone.

L’actuel joueur de l’Inter Miami a évoqué la mauvaise passe d’Antoine Griezmann avec le FC Barcelone. Pour l’ancien parisien, « Grizou » doit faire plus pour conserver sa place aux côtés de Lionel Messi pour former l’attaque du club catalan. « A Barcelone, ce n’est pas la même chose parce qu’il n’est pas dans un positionnement qu’il aime. C’est à lui aussi de s’adapter parce que c’est la marque des grands clubs. Lionel Messi prend pas mal de place mais je sais qu’Antoine va s’accrocher et va finir par trouver son positionnement et donner le meilleur de lui-même », a indiqué l’international français dans un entretien accordé à BeIn Sports.