Selon les informations de Mundo Deportivo, Manchester United souhaiterait signer gratuitement Ousmane Dembélé à l’issue de la saison et de son contrat avec le club Blaugrana.

Alors que Xavi a fait de la prolongation de Dembélé une de ses priorités en arrivant, le dossier ne semble pas trop avancer. Si le joueur aurait affirmé son intention de rester et de s’imposer sous le couleurs du FC Barcelone le temps passe et la fin de son contrat, en juin 2022, approche. L’attaquant de 24 ans pourra même commencer à discuter librement avec les autres clubs à partir du 1er janvier soit dans un peu plus d’un mois, ce que redoute les dirigeants barcelonnais. Dans ce contexte tendu, Manchester United exercerait une forte pression sur l’ailier français et son agent ces derniers jours pour qu’il accepte leur offre, selon les informations de Mundo Deportivo. Le club anglais souhaite frapper un grand coup en recrutant le Français gratuitement l’été prochain et ainsi renforcer son attaque.