Nouvelle recrue du FC Barcelone, Memphis Depay a donné un entretien dans les colonnes de « Sport » et parle de sa nouvelle aventure chez les Blaugrana. Il est conscient que la marché est bien plus haute qu’à Lyon.

« On ne peut pas comparer Lyon et le Barça. C’est une nouvelle aventure pour moi, un autre club, un autre vestiaire, quelque chose de totalement différent. Ma priorité, c’est gagner des trophées, a-t-il confié. C’est pour ça que je suis venu dans ce club, sans aucun doute. J’essayerai, tout en restant à ma place, de tout donner pour aider à atteindre les objectifs. C’est mon but. On verra quel rôle j’aurai, mais dans tous les cas le plus important est d’apporter à l’équipe et de profiter. » A répondu l’international néerlandais qui n’a pas gagné le moindre trophée avec les Gones.