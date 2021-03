Le FC Barcelone a poussé Luis Suarez à l’Atletico Madrid, surtout pour des raisons financières. L’Uruguayen, Diego Forlan, estime que c’est une grave erreur du club catalan.

« Une erreur du Barça avec Suarez ? Je ne sais pas si le Barça aurait traversé une saison plus ou moins difficile car il est compliqué d’imaginer ce qu’il se serait passé, mais je pense surtout que le Barça aurait marqué plus de buts. La capacité de Luis à marquer des buts ne fait plus aucun doute. En tout cas, s’il y avait des doutes, sa forme actuelle avec l’Atletico démontre que ceux qui le pensaient avaient tort. Au moment de regarder les défaites du Barça, elles sont parfois courtes et l’apport de Suarez aurait probablement permis de prendre des points supplémentaires dans la course au titre de champion d’Espagne », a indiqué l’ancien joueur de l’Atletico pour Eurosport.