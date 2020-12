Toni Nadal, oncle et entraîneur historique de Rafael Nadal, est à la manoeuvre pour convaincre Lionel Messi de poursuivre l’aventure au FC Barcelone.

Son neveu Rafael Nadal est un inconditionnel du Real Madrid. Mais Toni Nadal est lui très proche de Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone et favori pour succéder au démissionnaire Josep Maria Bartomeu. Dans un entretien accordé au quotidien catalan Sport, il s’est exprimé sur son implication dans le dossier Messi.

« Ce qui est clair, c’est que pour nous, c’est une très mauvaise nouvelle que le meilleur joueur de l’histoire ne veuille pas être avec nous. Je me sens particulièrement mal qu’à tout moment, il envisage de quitter le club. Nous allons essayer de le prolonger. Si Victor gagne, nous essaierons de faire de notre mieux. Je ne sais pas si j’en suis capable, mais j’essaierais à coup sûr. J’aurais aimé qu’ils me donnent l’occasion d’essayer. J’aimerais le voir gagner une autre Ligue des champions avec nous. Gagner le Ballon d’Or et j’aimerais qu’il nous aide à réaliser un projet passionnant », a déclaré Toni Nadal.

Les élections du Barça sont prévues dimanche 24 janvier 2021.