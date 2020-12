Cesc Fabregas, qui a évolué avec Messi entre 2011 et 2014, a évoqué l’avenir de la star du FC Barcelone. L’Argentin est annoncé dans le viseur du PSG et de Manchester City.

« [A quelqu’un qui ne le connait pas] Je dirais ce que je dis souvent à Messi: ‘Léo, tu ne te rends pas compte à quel point tu es grand’. Lionel Messi n’a pas vraiment l’impression d’être un Dieu du football, a expliqué le joueur de l’ASM auprès de Tuttosport. C’est un garçon très humble, solaire. Il aime vivre comme les gens normaux et, même si c’est une star, il veut se déplacer sans service de sécurité. Il a aussi un grand cœur, il est toujours prêt à aider les enfants malades et les personnes les plus pauvres. »

Avant de poursuivre sur l’avenir de la star du Barça lors du prochain mercato estival : « Barcelone est sa maison, c’est son équipe depuis qu’il est petit. Ce sont des choix très personnels, je ne m’en mêle pas. Vu la situation, il me semble difficile de l’imaginer à Monaco. Mais il est certain que je suis très heureux et que je me sens très bien à Monte-Carlo. »