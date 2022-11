Dans un entretien accordé à Jorge Valdano, sur la chaîne espagnole Movistar, Lionel Messi a abordé sa relation avec Pep Guardiola. Et l’Argentin, n’a eu que des éloges pour son ancien coach.

« Guardiola a fait beaucoup de mal au football, tout semblait si facile et simple que tous les entraîneurs voulaient le copier.

J’ai vu beaucoup de Guardiola autour et c’est là que j’ai réalisé ce que nous avons construit ensemble. C’était le meilleur entraîneur que j’ai eu, sans aucun doute, il est spécial, surtout dans la façon dont il regarde les matchs, les prépare et communique avec les joueurs. Tout ce qu’il nous a dit s’est passé plus tard pendant les matchs », s’est souvenu Lionel Messi.