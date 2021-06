En fin de contrat cette saison, Lionel Messi attise les convoitises. A 33 ans, il est l’homme que tout le monde veut arracher. Le PSG en a d’ailleurs fait l’une de ses priorités mais aujourd’hui l’Argentin aurait fait son choix. Il aurait décidé de prolonger au FC Barcelone.

Ciblé par le Paris Saint-Germain et par le Manchester City de Pep Guardiola, Lionel Messi aurait choisi de poursuivre sa carrière en Catalogne. Le feuilleton autour de l’Argentin devrait rapidement prendre fin. Selon la presse espagnole et la presse argentine, le sextuple Ballon d’Or aurait décidé de signer un nouveau contrat de 2 ans avec le club blaugrana. D’après certaines sources au club, le salaire du génie argentin serait versé sur 4 ans, non sur deux et divisé de 50%. Des spécificités du contrat qui doivent encore être réglées avant que sa prolongation ne soit officialisée.

A 33 ans, Lionel Messi est toujours au top de sa forme malgré un Barça en perdition. Auteur de 38 buts et 14 passes décisives en 47 rencontres disputées, il est le taulier qui porte le FC Barcelone. Une belle histoire de 21 ans entre le joueur et le club qui devrait se poursuivre encore 2 saisons. Nouvel échec pour le PSG dans le dossier Messi.