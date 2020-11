Pendant l’été, Lionel Messi était à deux doigts de quitter le FC Barcelone.

Diego Maradona a évoqué la relation entre Lionel Messi et le FC Barcelone. L’Argentin estime que la fin de l’histoire d’amour entre la Pulga et le club catalan était prévisible. Avec la démission de Josep Bartomeu de la présidence du Barça, la situation pourrait s’arranger dans les prochaines semaines. En attendant, Maradona a un avis bien précis sur ce dossier.

« Je savais que ça allait mal finir et je pensais que Leo allait partir. Barcelone n’est pas un club facile, il est là depuis de nombreuses années et il n’a pas été traité comme il le méritait. Il leur a tout donné, il les a amenés au sommet et le jour où il veut partir pour changer d’air, ils lui disent non. Claquer la porte, ce n’est pas facile, il y a un contrat, un grand club, des gens qui t’aiment. Je ne l’ai pas fait au Napoli », a indiqué la légende du football dans une interview accordée à Clarin.