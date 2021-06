En fin de contrat avec le FC Barcelone ce mois-ci, Lionel Messi devrait finalement prolonger son aventure en Catalogne.

Libre de tout contrat à partir du mois de juillet, Lionel Messi devrait bien prolonger son bail avec le FC Barcelone. Un temps annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et de Manchester City, le sextuple Ballon d’Or aurait finalement pris la décision de rester dans son club de cœur. « J’espère que (Lionel) Messi signera le contrat et qu’il sera là pour encore de nombreuses années. Nous y travaillons. Je voudrais vous annoncer la bonne nouvelle », avait notamment lancé le président Joan Laporta ce dimanche, lors de l’assemblée du FC Barcelone.

Une prière entendue d’après les informations de The Athletic. Le journal britannique affirme que la Pulga va signer son nouveau contrat avant l’expiration de son bail actuel, à savoir le 30 juin. À en croire une source proche du joueur et de sa famille, il serait aujourd’hui impensable pour Lionel Messi de quitter les Blaugrana. Il pourrait annoncer sa décision une fois la Copa América terminée. Reste à savoir maintenant pour combien de saison l’Argentin prolongera son aventure. Aux dernières nouvelles, Messi pourrait rester deux ans de plus au Barça avant de terminer sa carrière en MLS, puis de revenir à nouveau à Barcelone pour faire office d’ambassadeur du Barça. Affaire à suivre…