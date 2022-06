Xavi et le Barça ont ficelé un nouveau plan pour tenter de recruter Robert Lewandowski contre 40 millions d’euros cet été.

La semaine prochaine s’annonce décisive du côté du FC Barcelone. D’après les informations du média catalan Sport, le président Joan Laporta et ses conseillers finalisent la vente de 10% des droits TV du Barça, sur les 25 prochaines années. De quoi permettre au club blaugrana d’empocher immédiatement 200 millions d’euros, afin de clôturer la saison avec des bénéfices et d’avoir suffisamment de liquidités pour faire face à certaines dépenses. Une partie de cet argent devrait notamment servir au recrutement de Robert Lewandowski, cible prioritaire de Xavi et de la direction sportive menée par Mateu Alemany et Jordi Cruyff.

Maintenant que le Bayern Munich a officialisé l’arrivée de Sadio Mané pour la saison prochaine, le Barça va passer à l’action dans le dossier du sérial buteur polonais. La presse espagnole évoque une offre imminente des Catalans à hauteur de 40 millions d’euros. Reste à savoir si le champion d’Allemagne se montrera plus souple dans les négociations. Il y a quelques jours, le patron du Bayern Munich avait prévenu le Barça de ses intentions : garder Lewandowski jusqu’à la fin de son contrat, en juin 2023.

De son côté, l’attaquant de 33 ans a déjà accepté tous les termes d’un futur contrat au Barça. Il signerait un contrat de deux saisons avec une troisième en option et serait placé tout en haut de la grille salariale du club. Les dirigeants Barcelonais espèrent bien boucler l’opération avant la mi-juillet, pour permettre à Lewandowski d’accompagner ses nouveaux coéquipiers en tournée aux États-Unis avec au programme des matchs contre l’Inter Miami, le Real Madrid, la Juventus ou encore les New York Red Bulls.