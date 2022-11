Alors qu’il a rejoint le Barça cet été, Robert Lewandowski est en train de donner raison à sa direction. Malgré ses 34 ans, et les 45 millions d’euros investis, le Polonais a déjà marqué 18 buts et offert 4 passes décisives en 19 matchs. En interview pour Marca, l’ancien du Bayern Munich est revenu sur son choix de carrière.

« C’était une décision très difficile, mais je savais que c’était le bon moment pour partir. Au Bayern, j’avais tout sous contrôle et j’étais dans ma zone de confort. Mais, dans ma tête, je savais qu’il était temps de partir : je voulais avoir une longue carrière et être encore heureux. Quand j’ai commencé à parler au Barça, je savais que, pour ma vie personnelle et footballistique, la meilleure décision était de rejoindre ce club pour jouer en Liga, j’y ai toujours rêvé.

Je ne voulais pas jouer toute ma vie dans un seul championnat et c’était une autre raison, même après avoir tout gagné au Bayern. J’en serai toujours fier de ce que j’ai fait là-bas, reconnaissant de ce qu’ils ont fait pour moi, mais j’avais la tête claire et je voulais aller à Barcelone », a lancé Lewandowski pour Marca.