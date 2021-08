Hier soir, le FC Barcelone a annoncé le départ de Lionel Messi à la surprise générale. Une annonce qui a même touchée la légende argentine du Barça qui ne s’attendait pas à ça. Il s’est expliqué devant les médias ce vendredi.

Très attendu, le président des Blaugrana Joan Laporta a précisé ce choix et donne les raisons. Il pointe notamment du doigt la situation économique et adresse un petit message à son prédécesseur Josep Maria Bartomeu. « Je suis là pour expliquer ce qui s’est passé lors des négociations avec Leo Messi. Les finances dont nous avons hérité sont mauvaises. Elles impactent le club, la masse salariale coûtait plus chère que les bénéfices du club. Nous n’avons pas de marge de manœuvre sur les salaires. Les mesures de la Liga et le fair-play financier nous imposent une limite salariale. Nous n’avons pas de marge et nous savions dès notre arrivée quelle était la situation, nous avions fait nos estimations, et les conclusions avant le début de cette saison sont pires que celles qui nous avaient été présentées. Nous avions fait des prévisions sur d’autres chiffres, ceux officiels. Les pertes sont très élevées. Les dettes attendues le sont aussi. Nous n’avons aucune marge sur les salaires. »

« Je suis triste mais nous avons fait ce qui était le mieux pour les intérêts du FC Barcelone«

Le dirigeant de 59 ans assure qu’il a tout fait pour trouver une solution, lui qui voulait conserver la « Pulga » depuis le début. « Messi mérite le meilleur. Je suis triste mais nous avons fait ce qui était le mieux pour les intérêts du FC Barcelone. Il laisse un héritage exceptionnel au Barça. Le meilleur de l’histoire. Il y aura un avant et un après Leo. Il a fait vivre des joies immenses au club et à ses supporters. Nous devons être éternellement reconnaissants. Il a mis du sien pour les négociations, en rendant les choses plus simples, notamment en étant payé sur cinq ans. Mais la législation de la Liga n’est pas flexible et a empêché que cet accord aboutisse. Je ne veux pas générer de faux espoirs. Nous n’avons pas de marge de manœuvre quant aux limites salariales. La législation de la Liga n’est pas flexible et il fallait vendre une partie des droits TV du club durant 50 ans. Nous n’avons pas accepté. »

Avant de conclure : « Messi voulait rester et nous voulions tous le voir continuer au Barça. Mais lui comme nous devons nous affronter à une réalité que nous ne pouvons pas changer. Je souhaite le meilleur à Leo. Il sera toujours chez lui au Barça. Nous devons montrer au monde que le Barça peut gagner sans Messi. »