Coup de tonnerre au FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu n’est plus le président du FC Barcelone. Il a donné une conférence de presse pour évoquer cette décision. Plus de déclarations à suivre…

Aujourd’hui ex-président du Barça, il en dit plus sur cette décision et explique un peu les raisons de ce départ.

“Je présente ma démission en tant que président du FC Barcelone. Après des semaines mouvementées, nous voulons (le Barça et moi-même) tourner la page que chacun puissent tirer ses conclusions. La seule chose que je veux, c’est continuer à profiter du Barça et je continu de soutenir le club pour l’avenir.

Quand nous avons commencé notre mandat, nous voulions faire du Barça le plus gros au niveau mondial et nous avons réussi. Je remercie tous les membres du club, joueurs, staff et mes collègues du conseil d’administration. La Masia (centre de formation du Barça) est devenue une référence humaine et éducative et c’est une fierté d’avoir des académies Barça aux quatre coins du monde…

Concernant mon départ, nous avons pris la décision de convoquer les élections le plus rapidement possible et le conseil et mois n’avions aucun intérêt à démissionner un peu avant les prochaines élections en mars 2021. Malgré l’usure personnelle, nous n’avions pas l’intention de fuir nos responsabilités. Beaucoup de personnes ont dit que nous avions des choses à cacher, aujourd’hui je vous le dit c’est totalement faux ! J’ai beaucoup d’expérience et j’ai toujours défendu les couleurs de cette institution, le FC Barcelone. C’était très compliqué, le conseil et mois nous avons subit des insultes ces derniers mois.”

“Nous devions garantir l’avenir du club”

Josep Maria Bartomeu s’est défendu en évoquant aussi l’avenir du club.

“Nous nous devions de garantir l’avenir du club au milieu d’une grosse crise mondiale sans précédent. Nous ne pouvions pas laisser le club entre d’autres mains. Le but était d’assurer la continuité et la bonne santé du Barça. Je quitte donc mes fonctions avec mon conseil d’administration et c’est une décision mûrement réfléchie. Ce fut un honneur de servir le club, en tant que manager et en tant que président. J’ai essayé d’assumer le poste avec responsabilité et honnêteté. J’espère que durant les prochains jours, l’ajustement salarial des effectifs et des employés pourra être scellé. Si ce n’est pas fait, il pourrait y avoir de graves conséquences dans le club. J’espère qu’il y aura un accord de toutes les parties. Vive le Barça et vive la Catalogne !” S’est longuement justifié le désormais ex-président du FC Barcelone.