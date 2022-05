Le FC Barcelone est venu à bout de l’équipe du Celta Vigo ce mardi soir en championnat. Un match marqué par la sortie de Ronald Araujo sur blessure et évacué en ambulance pour une commotion.

Après la victoire des Catalans contre le Celta Vigo, le FC Barcelone a donné des nouvelles concernant l’état de santé de son défenseur central uruguayen. D’après le communiqué de son équipe, il souffre d’une commotion. «Ronald Araujo a subi une commotion cérébrale et a été transporté à l’hôpital pour subir d’autres tests.» On devrait avoir d’autres nouvelles plus tard dans la soirée ou demain matin. Rappelons que Ronald Araujo est sortie et conduit à l’hôpital en ambulance après un contact à la tête avec son partenaire Gavi.