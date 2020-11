Défenseur central du FC Barcelone, Clément Lenglet évoque le début de saison compliqué que rencontre pour le moment le FC Barcelone.

Pour le champion du monde français, le club a beaucoup de malchance notamment après les blessures de Sergio Busquets, Ansu Fati, Sergi Roberto et dernièrement Gérard Piqué.

« Nous jouons de malchance, car Gerard Piqué a reçu un gros coup et va être blessé un certain temps. Je ne suis pas celui qui choisit si le club doit acheter ou non un joueur au mercato hivernal. Si ça arrive ou non, dans tous les cas, je suis disponible pour l’équipe. Et j’ai la chance de ne pas être blessé, donc j’espère que ça va continuer pour être capable d’aider l’équipe. Rien de plus », a lâché devant les médias, le numéro 15 du Barça.