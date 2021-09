Les désillusions s’enchaînent pour le FC Barcelone sur la scène européenne. Une nouvelle fois opposé au Bayern Munich, le Barça s’est lourdement incliné, 0-3. Les premières contestations s’élèvent au sein du vestiaire catalan.

Désabusés par leur nouvelle défaite face aux Allemands de Munich, les Catalans ont semblé très affectés en rentrant au vestiaire. Ce n’est pas un secret, le conseil d’administration du FC Barcelone ne croit déjà plus en son entraîneur Ronald Koeman, mais les joueurs n’avaient jusque là jamais douté de leur coach. Une époque aujourd’hui révolue. Selon AS, des groupes au sein de l’effectif du club blaugrana auraient sous entendu que la tactique mise en place par le technicien néerlandais n’était pas la bonne. Une stratégie jugeait trop défensive par une partie du vestiaire qui pense que Ronald Koeman a fait ce choix par peur. Peur de revivre la débâcle déjà reçue face au Bayern Munich lors des quarts de finale de Ligue des Champions la saison dernière, 8-2. Des remontrances loin d’être unanimes dans le vestiaire mais qui tournent et symbolisent un véritable mal-être.