Pour Omar da Fonseca, consultant de BeIN Sports, le travail de Xavi à la tête du Barça s’annonce monstrueux.

« En tout cas, s’il y avait quelqu’un qui avait de la conviction dans le football, je crois que c’est unanime pour dire que Xavi était l’unique pour venir remplir ce rôle. Il était le métronome du Barça. Il a toujours maitrisé tout. Il lui reste à faire le travail le plus difficile avec le Barça. Il a une clause dans son contrat qui dit qu’il pourra faire venir trois joueurs qu’il souhaite. Le Barça est au fond. Peut-il enlever Busquets et Piqué ? Les Pedri, Puig et Gavi pourront-ils devenir importants dans ce Barça ? Il y a des défaillances inhabituelles. Même pour Ter Stegen, ils se posent des questions. C’est pareil pour Lenglet. Maintenant, ils sont exposés à chaque attaque de l’adversaire. De Jong n’arrive pas à chiper des ballons, pareil pour Busquets », a indiqué le consultant de BeIN Sports.