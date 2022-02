Le départ de Niklas Süle l’été prochain, à l’issue de son contrat avec le Bayern, ne fait plus l’ombre d’un doute. Si sa prochaine destination est toujours inconnue le Barça semble être en pôle position.

C’est un des joueurs qui risque d’animer le mercato estival. Libre cet été, Niklas Süle fait partie des meilleurs défenseurs centraux européens et plusieurs écuries vont essayer de le signer gratuitement. Mais pour autant le géant allemand aurait déjà choisi sa prochaine destination selon son agent, Volker Struth. Il a déclaré à Sport1 : « Nous avons déjà pris une décision concernant son club. Le joueur a pris sa décision et je serais surpris s’il changeait d’avis ».

Le défenseur du Bayern Munich aurait dit à son agent : « Je ne veux plus de ça (le Bayern). Je ne veux pas que vous vous rencontriez pour mon renouvellement ». Süle va donc découvrir un nouveau club l’été prochain. Le FC Barcelone est le club avec qui il est le plus lié et cette saison 2021-2022 pourrait être la dernière de Gérard Piqué, selon la presse espagnole. Le défenseur de 26 ans pourrait donc être le successeur de Piqué dans la défense catalane.