D’après les informations de la presse espagnole, le FC Barcelone souhaite remplacer Jordi Alba par son compatriote José Gayà.

Le mercato estival est terminé depuis déjà une semaine, pourtant le FC Barcelone garde un œil sur quelques joueurs. Tout en haut de la liste de Ronald Koeman, on retrouve notamment le latéral de Valence, José Gayà. D’après les informations du Mundo Deportivo, le club catalan souhaite rapidement en faire la doublure de Jordi Alba et même son remplaçant à long terme.

Le capitaine du « che » est un arrière gauche de longue date qui, à 26 ans, est l’un des meilleurs d’Europe à son poste. En témoignent ses bonnes performances avec son club et avec l’équipe nationale espagnole, dans laquelle il est une excellente alternative à Alba. Dimanche dernier, il était même titulaire pour la Roja lors du match contre la Géorgie et a été l’un des joueurs les plus remarquables, avec ses courses continues sur son flanc et sa participation décisive à la victoire 1-0. Reste à savoir pour combien Valence lâchera son joueur, estimé à 35 millions d’euros.