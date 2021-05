Le FC Barcelone a trouvé un accord avec Sergio Agüero, qui arrive libre de Manchester City… mais avec un énorme salaire. Une mauvaise nouvelle pour Memphis Depay ?

La direction sportive du Barça considère les deux hommes comme des profils complémentaires et estime qu’ils augmenteraient le niveau et la concurrence de l’équipe. Si elle parvient à les recruter tous les deux, ils arriveront sans frais de transfert. Mais il sera d’abord essentiel d’alléger la masse salariale avec « l’opération exit » qui concerne un grand nombre de joueurs.

Le Barça est toujours en construction depuis l’été dernier. Mais le club catalan a toujours deux problèmes majeures : il n’a ni le temps, ni l’argent ! La stratégie convenue avec Ronald Koeman ressemble à une équation impossible. Pourtant, Joan Laporta va tenter sa chance.

Memphis Depay était l’un des objectifs de l’été dernier. L’international néerlandais est aussi une priorité de Koeman, qui l’a connu en sélection. Avec Lyon, il a joué 38 matchs, marqué 21 buts et fourni 10 passes décisives cette saison. Assez pour convaincre le Barça qu’il est l’homme de la situation. Memphis est impatient de se mettre sous les ordres de Koeman et le club a déjà donné son feu vert à l’opération car le coût du Néerlandais est nul. Fin de contrat le 30 juin prochain et a attendu le Barça.

Toutefois, avant de finaliser avec Depay, le Barça a sécurisé Sergio Agüero qui était également libre. Pourquoi avoir privilégié l’Argentin au Néerlandais, qui était pourtant la priorité de Koeman : pour son amitié avec Leo Messi, que le club veut convaincre de rester !