Il y a quelques jours, le FC Barcelone a recruté un ancien de la maison à savoir Daniel Alves qui vient pour apporter son expérience à l’équipe de Xavi Hernandez.

Via son compte Twitter, l’ancien latéral du Paris Saint-Germain ou encore de la Juventus a pu découvrir son nouveau numéro de maillot. Alves va évoluer avec le 8 dans le dos et il le portait lors de son passage au FC Séville durant sa carrière. Agé de 38 ans, Dani Alves s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2021-2022 avec le FC Barcelone, un club pour lequel il avait défendu les couleurs à 391 reprises entre 2008 et 2016. Le bail inclurait une option pour douze mois supplémentaires.