Vincent Duluc, journaliste de L’Equipe, n’est pas tout à fait d’accord avec Xavi sur Ousmane Dembélé.

« On est en 2021. Dembélé a été champion du monde en 2018 avec une empreinte pas énorme, alors qu’il avait du crédit au début de la compétition. Il a perdu sa place au fil des matchs. Il a un talent fou, mais on ne l’a jamais vu bon deux mois de suite… Le niveau mondial, ce n’est pas de faire un match tous les trois mois. Je ne parle pas de 50 matchs par an. Mais que Dembélé soit au top pendant deux mois, ce sera déjà bien. Évidemment, il a des capacités de vitesse et d’élimination. Il est fascinant et ahurissant. Mais le métier de footballeur réclame de la continuité. Je ne sais pas si ses absences sont dues à sa fragilité ou à son mode de vie… Mais l’ensemble fait une carrière en pointillés. Tout ça ne peut pas durer dix ans. À un moment donné, il faudra qu’il change de vie, s’il veut devenir le meilleur ailier du monde », a indiqué le journaliste de L’Equipe.