Après l’annonce du départ de Lionel Messi de Barcelone, Marc-André ter Stegen a envoyé un petit message sur les réseaux sociaux à La Pulga.

« Léo, c’était un plaisir d’avoir joué avec toi pendant toutes ces années et d’avoir vécu de nombreux moments et titres importants. Même si, de temps en temps, nous ne partagions pas la même opinion, nous allions toujours dans la même direction et chacun d’entre nous a grandi en tant que personne au-delà de la victoire ou de la défaite. Merci ! Tu es entré dans l’histoire avec le club de votre vie et vous entrerez dans la légende du football, un exploit qu’aucun footballeur ne pourra jamais égaler – vous avez changé le football. Je te souhaite, à toi et à ta famille, le meilleur pour ce qui vous attend. Un gros câlin aussi de Dani et Ben (sa compagne et son fils, ndlr) », a-t-il indiqué dans sa publication Instagram.