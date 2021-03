Dans son discours d’investiture à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a demandé à Lionel Messi de rester au club la saison prochaine pour poursuivre l’histoire d’amour avec les supporters du club catalan.

« Je suis venu ici pour prendre des décisions, comme convaincre Messi de rester. Tu sais que je t’aime beaucoup et que le Barça t’aime beaucoup. Tu sais l’affection que j’ai pour toi et je ferai tout ce qu’il est possible de faire pour que tu restes. Tu sais que tu ne peux pas partir Leo. (…) Ta décision sera la bonne, mais nous tenterons de te convaincre de rester », a dévoilé le dirigeant dans son message destiné à Lionel Messi.