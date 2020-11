L’Argentin Javier Mascherano a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur, à l’âge de 36 ans.

Le joueur formé à River Plate et passé par l’équipe brésilienne des Corinthians avait rejoint l’Europe en 2006, d’abord à West Ham puis à Liverpool. Le Barça l’y reperd et le recrute en 2010. Il deviendra l’un des lieutenants de Lionel Messi sur le terrain et dans le vestiaire, tant en club qu’en sélection.

Sa fin de carrière est moins glorieuse. Une condamnation fiscale en Espagne, puis un départ pour la Chine en 2018, au Hebei Fortune. Enfin un retour en pays, en Argentine, à l’Estudiantes de La Plata, qui sera son dernier club.

Javier Mascherano envisage depuis quelques années déjà une reconversion en tant qu’entraîneur. L’histoire n’est donc pas terminée !

Son ancien coéquipier Luis Suarez a salué son départ en retraite sur les réseaux sociaux :