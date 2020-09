C’est la question que tout le monde se pose, ou jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Une question pour le moment sans réponse, alors que le Président argentin lui-même se mêle au jeu.

Président de l’Argentine, Alberto Fernandez a fait passer un message à la “Pulga”. Il voudrait le convaincre de revenir au pays et évoluer avec son club de coeur.

“Vous êtes dans nos coeurs et nous ne vous avons jamais vu jouer dans notre pays. Donnez-nous le plaisir de terminer votre carrière avec Newell’s Old Boys, votre club”, a-t-il lâché sur l’antenne de la chaîne de télévision C5N. Pour rappel, le Ballon d’Or a été formé dans le club de Rosario, avant de rejoindre la Masia, en 2000. Rappelons que l’Argentin serait plus susceptible de rejoindre Manchester City.