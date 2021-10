Week-end difficile à Barcelone. Battu dans le Clasico hier soir par le Real Madrid sur le score de 2 buts à 1, c’est Ronald Koeman qui en prend pour son grade.

Après le nouveau revers face aux Merengues, l’entraîneur des Blaugrana a été pris à partie à sa sortie de l’enceinte catalane par des fans mécontents de la situation du club et sans doute désireux de voir le coach néerlandais quitter son poste. Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, le Barça a rapidement réagi et condamne bien évidemment l’attitude des socios. « Le FC Barcelone condamne publiquement les actions violentes subies par notre entraîneur à sa sortie du Camp Nou. Le club prendra les mesures de sécurité et des sanctions seront dictées afin que ces faits lamentables ne se reproduisent plus. »

Neuvième du classement avec 15 points, le FC Barcelone est relégué à cinq longueurs du Real Madrid et six unités de la Real Sociedad, en tête. Cette semaine, les Catalans se rendront dans la banlieue de Madrid pour y défier le Rayo Vallecano dans le cadre de la 11e journée du championnat.