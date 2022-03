Le FC Barcelone est sur le point de prolonger de deux ses pépites Gavi et Araujo. S’ils signent leur clause libératoire sera de 1 milliard d’euros.

Les Blaugrana misent sur la jeunesse et sur la Masia depuis le retour de Joan Laporta a la tête du club. Après avoir déjà sécurisé Ansu Fati et Pedri respectivement jusqu’en 2027 et 2026, le Barça veut rapidement conclure les renouvellements de Gavi et de Ronald Araujo, selon Sport.es. Le jeune milieu de terrain espagnol de 17 ans s’est totalement révélé cette année. Il joue régulièrement sous les ordres de Xavi et a même connu ses premières sélections en équipe nationale chez les A. De son côté, l’Uruguayen s’est imposé comme l’un des patrons de la défense catalane à 22 ans.

Les négociations avancent et pourraient se finaliser durant le mois de Mars. Le Barça souhaite protéger ces deux pépites avec une clause de 1 milliard d’euros. Avec une telle clause, ils rejoindraient ainsi Pedri, Ansu Fati et la nouvelle recrue de l’hiver Ferran Torres. De quoi dissuader les autres clubs et ne pas refaire une Neymar…