Attaquant du FC Barcelone Antoine Griezmann ne semble plus vraiment entrer dans les plans du club catalan et pourtant…

Comme l’a confirmé le « Daily Mail », le club espagnol a proposé Antoine Griezmann à deux clubs anglais à savoir Manchester City et Chelsea. Cependant ces derniers ont refusé et n’ont pas donné suite. Champion du monde 2018 avec l’Equipe de France, il ne serait pas contre l’idée de découvrir la Premier League mais aujourd’hui cela semble impossible. Son important salaire pourrait aussi s’avérer être un vrai frein. Manchester City cherche toujours un attaquant mais c’est le dossier Harry Kane qui intéresse de près les dirigeants. Côté Barça, Griezmann est plus que jamais sur le marché.