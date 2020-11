L’ex-président du Barça ambitionne de reprendre une nouvelle fois les rênes du club. Ce lundi, à deux mois des élections, l’Espagnol a présenté les principaux axes de son programme.

Président du Barça pendant sept ans entre 2003 et 2010, Joan Laporta aimerait bien signer un comeback à la tête du club. Celui qui se présente comme candidat pour les prochaines élections de janvier ne s’en cache pas, il espère retrouver un poste qu’il n’a pas quitté de son plein gré. Ce lundi, Laporta a présenté les grandes lignes de son programme aux médias espagnols. Le leitmotiv principal étant de renouer avec le style de jeu à la barcelonaise, instauré par Pep Guardiola et son fameux tiki-taka. « Nous voulons des joueurs qui jouent bien, gagnent et s’amusent, ils seront bien valorisés car ce sont les principaux architectes, ils joueront, l’entraîneur entraînera, la direction sportive décidera et le conseil d’administration gouvernera, c’est le modèle. Je ne parlerai pas d’entraîneurs car Koeman mérite la confiance, Au secrétariat technique, il y aura des gens en qui j’ai confiance mais il faut d’abord voir comment tout va et respecter les professionnels. Mais j’ai déjà des gens prêts à aider » a conclu l’ancien président.