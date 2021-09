D’après la presse catalane, le coach du FC Barcelone aurait reçu un ultimatum de la part de son président Joan Laporta.

La tension est maximale au FC Barcelone à la veille du choc de la première journée de Ligue des champions face au Bayern Munich. Un match qui compte pour les Catalans, bien décidé à se venger de l’humiliation subie l’été dernier, 8-2. Mais demain soir (21h) au Camp Nou, les Bavarois retrouveront un Barça affaibli par les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann, mais également par les tensions en interne entre le président Joan Laporta et Ronald Koeman.

Il y a quelques jours, le Néerlandais avait reproché au dirigeant blaugrana de « trop parler » dans une interview accordée au média NOS. Un reproche déplacé selon Joan Laporta, qui aurait recadré son coach lors d’une réunion organisée ce dimanche à en croire les informations du Mundo Deportivo. La place de Koeman sur le banc serait même en danger d’après le quotidien catalan, qui précise qu’une décision sera prise au terme de la phase de poules de la Ligue des champions.

De passage en conférence de presse ce lundi, Ronald Koeman a fait profil bas, assurant que sa relation avec Laporta était toujours au beau fixe. « Notre relation est bonne. S’il y a des choses à régler, on se parle. Au final, nous voulons le meilleur pour le club, qui est toujours le plus important. Je n’ai aucun problème avec le président et nous parlons des choses du club. C’est une relation parfaite pour moi. Bien sûr que nous avons eu des petits différends, mais nous en avons parlé et nous sommes sur la même longueur d’onde. »