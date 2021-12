Selon les informations de Sport, Ousmane Dembélé va prolonger son contrat de cinq saisons avec le FC Barcelone et l’officialisation devrait avoir lieu la semaine prochaine.

Le feuilleton Ousmane Dembélé semble toucher à sa fin. Alors que des rumeurs envoyaient l’attaquant français en Angleterre et notamment à Newcastle, où un salaire plus intéressant l’attendait, l’ailier de 24 ans aurait pris sa décision. En fin de contrat à l’issue de la saison, le Français va prolonger son contrat de cinq saison avec les Blaugrana, selon les informations de Sport. Pour prolonger il aurait accepté de réduire son salaire actuel. Un énorme succès pour l’institution catalane qui ne perdra pas le joueur gratuitement et qui va ainsi réduire sa masse salariale pour les saisons à venir. Mais c’est également une bonne nouvelle pour Xavi qui avait fait de la prolongation de Dembélé une des priorités du club en arrivant. Si l’entourage du Français et notamment ses agents étaient pour un départ dans un nouveau club, la volonté du joueur de rester en Catalogne a été plus forte. Le média catalan indique qu’il reste des derniers détails à régler mais que l’officialisation devrait arriver la semaine prochaine.