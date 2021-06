Engagé pour l’Euro 2020 avec les Pays-Bas, l’avenir de Memphis Depay pourrait se jouer dans les heures à venir. Le FC Barcelone semble avoir repris son avance et espère conclure l’affaire rapidement.

Comme la presse catalane le précise, le Néerlandais, qui arrive en fin de contrat avec Lyon dans quelques jours devrait signe gratuitement en faveur du FC Barcelone. Joan Laporta et son équipe semblent très optimiste dans ce dossier et attendent le joueur de 27 ans avec impatience. D’après le Mundo Deportivo, l’affaire sera probablement conclue dans les prochaines 48 heures, ce qui devrait ravir Ronald Koeman. L’entraîneur néerlandais du Barça réclame en effet depuis un an l’arrivée de son compatriote en Catalogne. Proche de coiffer sur le fil, le Barça, la Juventus devrait abandonner la piste dans les prochains heures. Affaire à suivre… alors qu’on parle d’une officialisation dès lundi prochain.