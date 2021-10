En quête de renforts cet hiver, le FC Barcelone n’aura que 16 millions d’euros à aligner sur un éventuel transfert de Raheem Sterling.

D’après les informations du Mundo Deportivo, le FC Barcelone dispose de 16 millions d’euros pour signer Raheem Sterling durant le mercato hivernal. Un montant récolté sur le fil lors du dernier jour du mois d’août grâce aux départs d’Antoine Griezmann (Atlético), Emerson Royal (Tottenham) et Ilaix Moriba (Leipzig). Bien que la ceinture soir toujours serrée, avec une masse salariale qui a chuté de 382 millions à 97 millions d’euros, les Blaugrana ont ouvert la porte à des renforts en janvier. Le président Joan Laporta a admis officieusement il y a quelques semaines que le renforcement de l’équipe en janvier est dans les tuyaux.

Toujours selon le Mundo Deportivo, la priorité est de signer un attaquant. Raheem Sterling et Dani Olmo sont les premiers noms évoqués. Pour l’instant, la piste menant à l’Anglais semble plus envisageable. Si Dani Olmo est un joueur clé de l’effectif du RB Leipzig, Sterling compte moins pour Pep Guardiola cette saison et était déjà sur le point de partir cet été.

Comme l’a rapporté le journaliste Oriol Domenech vendredi dernier, le Barça fera un effort pour faire venir le joueur. L’été dernier, Mateu Alemany (directeur général du Barça) avait déjà essayé de faire signer Raheem Sterling, mais le Barça a finalement dû se contenter de Luuk de Jong. Le Barça fera une nouvelle tentative en janvier et pense que City ne s’opposerait pas au départ du joueur, à condition qu’il y ait une offre suffisante. On peut déjà imaginer une offre de prêt avec option d’achat ou un transfert dont l’indemnité sera étalée dans le temps. Parce qu’avec 16 millions d’euros en poche, le Barça n’ira pas bien loin…