Le président du FC Barcelone était présent au Camp Nou pour la présentation de Dani Alves devant des dizaines de milliers de fans. Il a également évoqué le retour de deux légendes du club.

Après les retours de Xavi et de Dani Alves, Joan Laporta n’exclut pas le retour de Lionel Messi et d’Andres Iniesta. En marge de la présentation du défenseur brésilien aujourd’hui, le président catalan a envoyé une bombe. «Je n’écarte pas un retour de Messi ou d’Iniesta. C’est arrivé avec Alves. L’âge est juste un nombre […]. Je ne peux pas prédire l’avenir, ils jouent encore, ce sont des grands joueurs du Barça, on les a toujours dans notre cœur mais ils ont un contrat avec d’autres clubs et on doit le respecter. Mais dans la vie, on ne sait jamais », a-t-il lâché.

Dani Alves a également été interrogé sur un retour du septuple ballon d’or : « Messi ? Si vous me donnez quelques heures, j’irai le chercher. Messi est le plus grand que j’ai jamais vu, les grands joueurs manquent toujours. Ce serait incroyable de le revoir ici mais parfois les choses sont mal écrites ».