Malgré les déclarations de Ronald Koeman sur son président, Joan Laporta fait toujours entièrement confiance au Néerlandais.

Dans un entretien accordé à la presse catalane, le président du FC Barcelone a calmé les « tensions » avec son coach. Encore une fois, interrogé sur sa relation avec Ronald Koeman, Joan Laporta a assuré avoir « une relation normale entre entraîneur et président. Je m’entends très bien avec lui, je l’aime beaucoup et j’ai toute confiance en lui. Notre relation est bonne, il n’y a pas besoin de chercher autre chose, nous (le conseil d’administration) avons confiance en l’entraîneur, il a notre soutien et nous le respectons ».

À la question de savoir s’il a souhaité bonne chance à Koeman pour le match de Ligue des champions face au Bayern Munich, il a répondu que « lui souhaiter bonne chance, c’est me souhaiter bonne chance à moi aussi, nous sommes dans le même bateau, avec les mêmes objectifs, nous partageons un modèle que nous construisons et il n’y a pas de divergences au-delà du fait que nous pouvons chacun donner notre opinion sur un sujet ou un autre, la conversation est fluide ».