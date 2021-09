Selon les informations d’El Partidazo de COPE, le footballeur de 24 ans a discuté mardi avec le président des Blaugrana, et ce après le nul concédé par les joueurs de Ronald Koeman contre Grenade (1-1, 5e journée de Liga). Ont également participé aux pourparlers le directeur du football Mateu Alemany, le vice-président Rafael Yuste et l’agent du champion du monde 2018. Les négociations entre les deux parties auront sans doute permis de rapprocher les positions en vue de la signature du nouveau contrat de l’ancien joueur du Borussia Dortmund, alors que son engagement actuel expire en juin 2022. Joan Laporta a récemment confirmé l’envie du Barça de blinder l’international tricolore, présent au Camp Nou depuis l’été 2017 et sa venue pour 135 millions d’euros. Eloigné des terrains pour cause de blessure à la cuisse droite et absent depuis le début de la saison 2021-2022, le natif de Vernon a disputé 118 matchs toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone, pour 30 buts et 21 passes décisives. En Liga, Ousmane Dembélé a joué 81 rencontres, pour un bilan de 18 buts et 14 passes. – Source: Topmercato.com – Article: https://www.topmercato.com/285829-barca-dembele-a-discute-prolongation-avec-laporta/