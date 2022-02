Au cours de la présentation officielle de Pierre-Emerick Aubameyang, le président du FC Barcelone Joan Laporta a également répondu aux rumeurs qui évoquent un possible transfert d’Erling Haaland l’été prochain. Le patron des Blaugrana ne se mouille pas.

Il a botté en touche sur la possibilité de voir l’avant-centre norvégien du Borussia Dortmund débarquer au Camp Nou l’été prochain. « Aujourd’hui, ce qui nous occupe et nous passionne, c’est avec Aubameyang, qu’il fasse ses débuts et marque de nombreux buts. En juin, nous allons essayer de renforcer l’équipe, nous travaillons tous. Aujourd’hui, nous sommes préoccupés par le présent, nous connaissons une saison compliquée et maintenant nous allons essayer de nous battre pour la Liga et la Ligue Europa, nous sommes concentrés là-dessus, à part la direction sportive et le secrétariat technique, qui est leur travail. J’essaie de vivre dans la réalité malgré le fait que je sois un romantique. » Précise Laporta qui souhaite se plonger sur le présent et laisser pour le moment le mercato estival de côté.