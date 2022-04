Deuxième de la Liga espagnole après sa victoire ce dimanche 1-0 face au FC Séville, le FC Barcelone termine sa saison en boulet de canon. Devant les très bons résultats des dernières semaines, Joan Laporta prépare tout doucement le mercato estival et il a pris une décision dans le dossier menant à Antonio Rüdiger.

Le FC Barcelone cherche toujours à renforcer son secteur défensif surtout que Ronald Araujo réclame un salaire plus conséquent à sa direction afin de prolonger son contrat. Si l’on en croit les informations de ‘Todo Fichajes’ le club catalan a changé d’avis concernant le dossier Antonio Rüdiger et les Blaugrana devraient lâcher l’affaire. Le média précise que sa venue a été exclue dans la foulée, ses prétentions salariales étant visiblement jugées excessives pour les finances du club. Aujourd’hui à Chelsea, l’international allemand possède une très belle cote sur le marché et la Juventus ainsi que le PSG sont aussi sur le coup. L’objectif numéro un est de trouver un accord avec Araujo…