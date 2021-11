Alors que le Bayern Munich serait à fond sur Pedri, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Paul Pogba lors du prochain mercato estival, selon les informations du journaliste espagnol Eduardo Inda.

Le FC Barcelone se mêle à la lutte pour s’attacher les services de Paul Pogba. Le milieu de terrain français arrive en fin de contrat avec Manchester United à l’issue de la saison et a fait part de son intention de ne pas prolonger avec le club mancunien. Plusieurs cadors européens, comme le PSG, la Juventus ou encore le Real Madrid voudraient le signer gratuitement l’été prochain. Une liste à laquelle il faut maintenant ajouter le club catalan. Selon les informations du journaliste espagnol Eduardo Inda, le président du Barça, Joan Laporta, adore le profil de l’international français et la concurrence folle dans ce dossier ne lui fait pas peur. Pourtant les difficultés financières des Blaugrana sont connus de tout le monde et il parait difficile de croire qu’ils pourront concurrencer financièrement Paris, la Juventus et la Maison Blanche, à moins que Pedri ne quitte la Catalogne.

Le Bayern Munich rêverait s’attacher les services du Golden Boy 2021. Selon les informations de As, le club bavarois serait prêt à mettre 80 millions d’euros sur la table pour s’attacher les services de Pedri. Il pourrait ainsi devenir la recrue la plus cher de l’histoire du club allemand. Preuve de son amour pour le joueur, le Bayern Munich serait également prêt à lui octroyer un salaire de plus de 16 millions d’euros, selon les informations du média espagnol. Si Pedri a toujours clamé son amour pour le Barça, et a d’ailleurs prolongé jusqu’en 2026, cette offre exceptionnelle pourrait faire réfléchir les dirigeants catalans, qui avec cette somme pourrait être actif sur le prochain mercato.