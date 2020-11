Ancien conseiller d’Antoine Griezmann lors de ses années à l’Atlético de Madrid, Eric Olhats n’est pas tendre avec Lionel Messi.

Le conseiller a très mal vécu les débuts de l’attaquant français avec le club catalan. Au coeur du problème pour Olhats, le caractère et le comportement de Lionel Messi avec l’international français. « Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui », a indiqué le conseiller pour France Football.