Indésirable au FC Barcelone, l’attaquant Martin Braithwaite pourrait quitter le club cet été. Son agent, Hasan Cetinkaya, n’est pas de cet avis.

« Martin Braithwaite joue dans le plus grand club du monde, il travaille avec l’un des plus grands entraîneurs du monde. Depuis le premier jour jusqu’à maintenant, il a dépassé toutes les attentes en termes de temps de jeu à Barcelone et il est très heureux. Il était l’un des meilleurs joueurs de l’Euro avec des statistiques incroyables, et il continuera à Barcelone », a indiqué le représentant dans les colonnes du journal BT.

Et de tacler Jorge Mendes : « Ce ne sont que des conneries, toutes ces histoires sont fausses. Jorge Mendes n’a rien à voir avec Martin Braithwaite. (…) Il a des joueurs à Wolverhampton, il peut se concentrer dessus, et moi, je m’occupe de mes joueurs à Barcelone. Pourquoi Martin Braithwaite devrait-il aller à Wolverhampton et pourquoi un agent qui n’a pas de joueurs à Barcelone devrait-il essayer d’amener mon joueur à Wolverhampton, même si je sais que Jorge Mendes a de bonnes relations avec des clubs comme Wolverhampton ? C’est une perte de temps pour tout le monde ».