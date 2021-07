Vainqueur de la Copa America avec l’Argentine il y a quelques jours, Lionel Messi doit maintenant régler la question de son avenir. Et la Pulga devrait s’engager avec le FC Barcelone, lui qui est aujourd’hui libre de tout contrat.

Ce mercredi, le quotidien « Sport » a annoncé que l’Argentin de 34 ans se dirige plus que jamais vers une suite de carrière sous les couleurs du FC Barcelone. Le joueur devrait même signer un bail de cinq années et ainsi être sous contrat jusqu’en 2026 et les deux partis se seraient mis d’accord sur cette possibilité. Nos confrères précisent que l’officialisation devrait intervenir en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Le doute ne semble plus permis sur le futur de Lionel Messi, qui va poursuivre son histoire d’amour avec le Barça et ne quittera probablement pas le Camp Nou avant le terme de sa carrière. Actuellement en déficit, le club blaugrana va devoir vendre afin de pouvoir équilibrer ses comptes et ainsi garder son joyau argentin.