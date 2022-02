Suivi de près par le Barça, Raheem Sterling a finalement été oublié par le club catalan sur conseil de Mateu Alemany.

Un temps annoncé sur les tablettes du FC Barcelone, Raheem Sterling a finalement vu son coéquipier Ferran Torres rejoindre la Catalogne cet hiver. Pourtant la piste menant à l’Anglais était très sérieuse et Mateu Alemany, le directeur technique du Barça, a fait le voyage jusqu’à Manchester pour observer et rencontrer le joueur de 27 ans. Mais d’après les informations de Sport.es, la rencontre entre les deux hommes aurait laissé un très mauvais a priori au dirigeant espagnol.

Sans remettre en cause son talent, il a estimé qu’il aurait du mal à s’adapter et qu’il aurait un « engagement relatif » envers le géant catalan. De quoi refroidir les ardeurs de Xavi, qui a suivi les bons conseils d’Alemany en abandonnant le dossier Sterling. Le directeur technique a tout de même proposé une alternative pour le mercato : Ferran Torres, un autre attaquant de Manchester City. Et on connaît déjà la suite…