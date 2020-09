Partira, partira pas, Messi fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis la défaite du FC Barcelone face au Bayern Munich en Ligue des champions. Ce dimanche, la Liga a mis les choses au clair concernant ce dossier. Mais cette position est loin d’être claire.

Selon la Liga, le contrat entre Lionel Messi et le FC Barcelone est toujours en vigueur. Ce qui laisse entendre que la clause résolutoire de 700 M€ prévue dans ce contrat l’est aussi. C’est ce que laisse entendre l’instance dans un communiqué publié ce dimanche, dont voici la traduction en français : “En ce qui concerne les différentes interprétations (certaines contradictoires les unes par rapport aux autres) publiées ces derniers jours dans différents médias, liées à la situation contractuelle du joueur Lionel Andrés Messi avec le FC Barcelone, LaLiga juge opportun de clarifier une fois le contrat du joueur avec son club : le contrat est actuellement en vigueur et comporte une “clause de résiliation” applicable au cas où Lionel Andrés Messi déciderait d’exhorter la résiliation unilatérale anticipée du contrat, effectuée conformément à l’article 16 du décret royal 1006/1985, du 26 juin, qui régit la relation de travail spéciale des athlètes professionnels. Conformément à la réglementation en vigueur, et suivant la procédure correspondante dans ces cas, LaLiga n’effectuera pas la procédure de visa préalable pour le joueur à retirer de la fédération s’il n’a pas préalablement payé le montant de ladite clause.”

La Liga ne dit pas tout

Mais cette position n’est pas partagé par les juristes de Lionel Messi qui affirment qu’une clause de résolution anticipée est également prévue dans ce contrat, à l’issue de la saison 2019-2020. Une clause que la Liga passe sous silence. Mais elle n’est pas impartiale. Elle protège son championnat contre la fuite de ses talents. On se souvient que la Liga avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour tenter de bloquer le départ de Neymar vers le PSG (en vain).

Un accord à l’amiable pour un départ entre 100 M€ et 200 M€ ?

Dernière subtilité de ce dossier, selon certains spécialistes : pour partir libre à l’issue de la saison, Lionel Messi aurait dû résilier son contrat avant le 10 juin. Ce qu’il n’aurait pas fait. Mais en cette saison exceptionnellement prolongée par la pandémie de Covid-19, il s’agira pour un juge d’évaluer si cette date du 10 juin restait valable, où si elle était décalée au même titre que la fin de saison. Le Barça va jouer sur cette ambigüité pour réclamer une indemnité de départ.

A ce stade, il semble établi que Messi ne coûtera pas 700 M€ à son prochain club, mais il est raisonnable d’imaginer que les trois parties (le Barça, Messi et le futur club) pourraient s’entendre sur une indemnité de transfert comprise entre 100 M€ et 200 M€. Affaire à suivre…